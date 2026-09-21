De Bruyne, l'annuncio dal Belgio: "Certezza del nuovo CT, ma a minutaggio ridotto"

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Geert Lambaerts, giornalista belga, ha parlato della posizione di Kevin De Bruyne nel nuovo Belgio di Van Bommel. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per quanto tempo De Bruyne giocherà con la Nazionale? Van Bommel ha avuto una conversazione a Napoli con De Bruyne. Penso che Kevin giocherà con la Nazionale fino all'Europeo 2028. Lui è al 100% disponibile per la Nazionale. La grande domanda è quanto tempo giocherà. Adesso ci sono 4 partite in 12 giorni. Se lui giocherà due di quattro gare sarà già qualcosa. De Bruyne continua con la Nazionale, forse è strano per la città di Napoli perché non sta convincendo. Per il CT Van Bommel va bene così. Sta costruendo una nuova squadra, con le sicurezze di De Bruyne e Lukaku. Sicuramente il minutaggio in Nazionale sarà ridotto. Penso che giocherà titolare contro l'Italia", le parole di Lambaerts a Radio Napoli Centrale nel corso di Sempre Con Te.

Il ruolo di De Bruyne nel Belgio di Van Bommel

"Questa è una domanda da farci. Van Bommel non ci ha indicato in che posizione giocherà, se da trequartista o più dietro. Il capitano resta Tielemans. Napoli non ha visto il vero De Bruyne. Penso che resta un grande giocatore. Ho dubbi se Napoli riuscirà a vedere il vero De Bruyne. Con la palla fa ancora cose straordinarie. Il miglior De Bruyne l'abbiamo visto qualche anno fa. Quanto è forte il Belgio? Nella parte offensiva è forte, ma non siamo forti in difesa. Penso che con Van Bommel ci sia un altro stile, più offensivo. Ci sarà un grande punto di domanda sulla difesa", la chiosa di Geert Lambaerts.