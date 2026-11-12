De Bruyne via? L’olandese De Mos sicuro: “Andrà al PSV! E’ perfetto e farà almeno 15 assist”

L'ex allenatore olandese Aad de Mos è convinto che Kevin De Bruyne possa trasferirsi al PSV già a gennaio. Secondo lui, sarebbe il rinforzo ideale.

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli nella finestra invernale di calciomercato per trasferirsi al PSV. Un'ipotesi che sta prendendo quota in Olanda, dove il club di Eindhoven avrebbe già avviato i contatti per provare a portare in Eredivisie il centrocampista belga. Al momento non è stato raggiunto alcun accordo, ma il giocatore non avrebbe chiuso le porte a un eventuale trasferimento. A commentare la possibilità è stato Aad de Mos, ex allenatore olandese, che si è detto convinto dell'impatto che De Bruyne potrebbe avere nella sua eventuale nuova squadra: “Se Kevin De Bruyne arriva durante la pausa invernale, mi aspetto dai quindici ai venti assist in questa stagione”. De Mos ha ammesso anche la propria sorpresa per l'interesse del PSV: “È pienamente in gioco per il Napoli e gioca molto bene anche per il Belgio. Pensavo trattassero Noa Lang con il Napoli, non Kevin De Bruyne”.

De Mos: “Il PSV sarebbe il club ideale per De Bruyne”

Secondo l'ex allenatore, il belga rappresenterebbe proprio il profilo necessario al PSV per colmare alcune lacune emerse nella prima parte della stagione, soprattutto dopo la partenza di Joey Veerman, trasferitosi al Borussia Dortmund: “Solo ora si nota davvero la mancanza di Joey Veerman. De Bruyne è ovviamente un giocatore che può eguagliare e persino migliorare ciò che Veerman ha fatto al PSV”. A favorire l'operazione ci sarebbero anche i rapporti con l'ambiente della nazionale belga e la possibilità di ritrovare un contesto tattico più adatto alle sue caratteristiche: “Il PSV gioca sulla linea della nazionale belga, il Napoli non lo fa. Lì deve prima evitare di subire gol e poi pensare a segnare. Si avvicinerà molto di più alla porta avversaria di quanto non faccia ora. Il PSV sarebbe un club ideale per lui in questo senso”, ha spiegato De Mos. Infine, ha sottolineato il valore che De Bruyne potrebbe avere anche per la crescita dei giovani calciatori: “È uno dei giocatori più famosi sul palcoscenico mondiale. Quello che ha dimostrato in Premier League con il Manchester City è ancora in grado di dimostrarlo. Soprattutto al PSV, per come giocano. Penso che, soprattutto per i giovani, possa essere davvero bello vedere da vicino quanto può essere bello il calcio”. La sua convinzione sulla possibile operazione è netta: “La mia sensazione dice di sì, sì”.