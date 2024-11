Graziani: "Kean oggi incide più di Lukaku, il belga non ha fatto una preparazione adeguata"

Intervistato a margine del premio 'La Clessidra' ad Anghiari, in provincia di Arezzo, l'ex attaccante Ciccio Graziani si è soffermato anche sul presente che sta vivendo la Fiorentina, trascinata da un super Moise Kean.

Dice Graziani a proposito della buonissima partenza dei viola in questa stagione: "La Fiorentina non deve pensare ma giocare e basta, se iniziano a pensare fanno danni. C'è bisogno di continuare a mantenere la striscia e l'umiltà. In più recupereranno Gudmundsson, giocatore importante. A fine girone d'andata fai un primo bilancio, a seconda della posizione di classifica allora potrai iniziare a porti degli obiettivi. Sognare non costa niente, ma facciamolo con i piedi per terra".

Kean oggi è più forte di Lukaku? Risponde così Graziani, a precisa domanda: "In questo momento incide di più. Oggi Kean è dieci passi avanti, lui incide, cosa che Lukaku adesso non sta facendo. Non si sta ripetendo, è in difficoltà forse perché, come Lautaro, non ha fatto una preparazione adeguata. Ma se un palazzo non ha fondamenta basta poco per farlo crollare. Kean, invece, è incontenibile e credo la Fiorentina abbia già triplicato il suo valore".