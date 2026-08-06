Gutierrez-Bayer Leverkusen, l'Ad Rolfes: "Esattamente quello che cercavamo"

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L'amministratore delegato del Bayer Leverkusen Simon Rolfes ha elogiato l'ormai ex terzino del Napoli: queste le sue parole.

Nella giornata di ieri il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro spagnolo Miguel Gutierrez dal Napoli. Il 25enne ha firmato un contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2031, lasciando l'Italia dopo appena una stagione e accasandosi in Germania dopo che le Aspirine per accaparrarselo hanno sborsato la bellezza di 30 milioni di euro.

Le parole dell'AD Rolfes

Dell'acquisto di Gutierrez ha parlato anche l'amministratore delegato dell'area sportiva del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes: "Miguel Gutierrez è un difensore tecnico, con una spiccata propensione offensiva, che si inserisce perfettamente nella nostra squadra. Con lui aggiungiamo un elemento nuovo e di grande qualità alla nostra squadra. Miguel è un calciatore eccellente: esattamente il profilo che cercavamo per questo ruolo".