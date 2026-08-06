Gutierrez si presenta al Bayer Leverkusen: "Questo club mi ha impressionato! In Italia..."

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Miguel Gutierrez si è trasferito ieri ufficialmente dal Napoli al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più bonus: oggi le prime parole.

Nella giornata di ieri il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro spagnolo Miguel Gutierrez dal Napoli. Il 25enne ha firmato un contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2031, lasciando l'Italia dopo appena una stagione e accasandosi in Germania dopo che le Aspirine per accaparrarselo hanno sborsato la bellezza di 30 milioni di euro.

Le prime parole di Gutierrez

Il mancino spagnolo, che indosserà la maglia numero 3, arriva in Bundesliga con grandi ambizioni: "Il club mi ha impressionato moltissimo negli ultimi anni. Il Bayer Leverkusen gode di un'ottima reputazione sia in Italia sia nel mio Paese, la Spagna", ha dichiarato Gutierrez. "Ho sentito parlare molto della Bundesliga, ho seguito diverse partite e non vedo l'ora di vivere l'atmosfera degli stadi tedeschi. Soprattutto, però, voglio vincere, sia in patria sia a livello internazionale. Con la qualità della rosa del Bayer Leverkusen credo di avere le condizioni ideali per riuscirci".