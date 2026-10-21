Henry: “Allegri? Vincere aiuta, ma se non vinci nel weekend torna la pressione!"

Thierry Henry analizza la pressione su Allegri dopo Napoli-Bodø/Glimt e racconta le difficoltà della vita da allenatore.

La vittoria del Napoli contro il Bodo/Glimt per 4-3 rappresenta una boccata d'ossigeno per Massimiliano Allegri, reduce da un periodo complicato alla guida degli azzurri. Ma quanto può incidere un successo sulla pressione che accompagna quotidianamente un allenatore? A rispondere è Thierry Henry, ex attaccante di Arsenal e Barcellona, intervenuto negli studi di CBS Sports dopo la sfida di Champions League. Il francese ha spiegato come una vittoria possa rasserenare temporaneamente l'ambiente, sottolineando però che basta un nuovo risultato negativo per riportare tutto in discussione. Henry ha inoltre raccontato le difficoltà psicologiche della professione, tra notti insonni, gestione dello spogliatoio, rapporti con la società e pressione mediatica.

Quanto potranno aiutare Massimiliano Allegri i risultati positivi dopo il recente periodo difficile?

“È sempre meglio vincere. Aiuta a stemperare gli animi e, quando sei un allenatore, il giorno dopo una vittoria è sicuramente tutto un po' più semplice. Poi, però, arriva la partita del fine settimana e, se non vinci di nuovo, la pressione torna a farsi sentire. È così che funziona. Ma è sempre meglio tornare a casa dopo una vittoria, trascorrere una bella serata e preparare la partita successiva con maggiore serenità. Vincere aiuta sempre”.

Da allenatore riuscivi a mantenere l'equilibrio tra vittorie e sconfitte?

“La realtà ti insegna che non puoi esaltarti troppo né abbatterti eccessivamente, soprattutto quando sei un allenatore. I giocatori, di solito, hanno la certezza di restare in squadra per tutta la stagione, mentre un tecnico non sa mai quanto durerà il suo incarico. Non hai mai la certezza di rimanere al tuo posto. Devi cercare di tornare a casa, rilassarti e trasmettere il messaggio giusto alla squadra. In conferenza stampa, quando le cose vanno male, devi fare in modo che non sembrino disastrose; quando vanno bene, invece, non devi dipingerle come se fosse tutto perfetto. Devi sempre tenere il motore acceso, perché non sai mai quando potrebbe arrivare il momento di andare via”.