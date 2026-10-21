Inter, Zielinski: “Con Chivu più spazio e fiducia. Champions? Sono per il sogno"
Nel prepartita della sfida di Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk, il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Prime Video, soffermandosi sul proprio momento di forma e sulle ambizioni europee della squadra. L'ex Napoli ha sottolineato come l'arrivo del nuovo allenatore gli abbia permesso di trovare maggiore spazio e fiducia, senza nascondere la necessità di migliorare alcuni aspetti della fase difensiva. Quanto agli obiettivi stagionali, il polacco non ha dubbi: l'Inter deve continuare a inseguire il sogno Champions.
Come è cambiata la tua situazione con l'arrivo del nuovo allenatore?
“Con l'arrivo del mister ho trovato più spazio ed è cresciuta la fiducia. Sono felice di averlo con me e spero di fare grandi cose”.
Come mai faticate in fase di copertura?
“Non lo so, dobbiamo migliorare. Lì c'è qualcosa che va sistemato per essere più forti”.
La Champions è così importante come ha detto Marotta oppure sei dalla parte di Bastoni?
“Sono per il sogno. Noi faremo di tutto per arrivare più in alto possibile, dimostrando di essere forti”.
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