Inter, Zielinski: “Con Chivu più spazio e fiducia. Champions? Sono per il sogno"

Piotr Zielinski a Prime Video parla della fiducia ritrovata nell'Inter, dei problemi difensivi e degli obiettivi in Champions League.

Nel prepartita della sfida di Champions League tra Inter e Shakhtar Donetsk, il centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Prime Video, soffermandosi sul proprio momento di forma e sulle ambizioni europee della squadra. L'ex Napoli ha sottolineato come l'arrivo del nuovo allenatore gli abbia permesso di trovare maggiore spazio e fiducia, senza nascondere la necessità di migliorare alcuni aspetti della fase difensiva. Quanto agli obiettivi stagionali, il polacco non ha dubbi: l'Inter deve continuare a inseguire il sogno Champions.

Come è cambiata la tua situazione con l'arrivo del nuovo allenatore?

“Con l'arrivo del mister ho trovato più spazio ed è cresciuta la fiducia. Sono felice di averlo con me e spero di fare grandi cose”.

Come mai faticate in fase di copertura?

“Non lo so, dobbiamo migliorare. Lì c'è qualcosa che va sistemato per essere più forti”.

La Champions è così importante come ha detto Marotta oppure sei dalla parte di Bastoni?

“Sono per il sogno. Noi faremo di tutto per arrivare più in alto possibile, dimostrando di essere forti”.