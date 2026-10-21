Napoli-Bodo, Impallomeni: “Non mi aspettavo la vittoria! Ora cambia tutto per la Roma”

Stefano Impallomeni commenta il successo del Napoli contro il Bodo/Glimt e le prospettive della sfida con la Roma.

La vittoria del Napoli contro il Bodo/Glimt in Champions League potrebbe cambiare le prospettive degli azzurri in vista del prossimo impegno di campionato contro la Roma. A sottolinearlo è Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà". Il successo europeo ha sorpreso lo stesso opinionista, che ha evidenziato il valore della squadra di Massimiliano Allegri e l'importanza del risultato dopo le recenti difficoltà.

La vittoria contro il Bodo/Glimt può rappresentare un vero segnale di ripresa per il Napoli?

“Attenzione, il Napoli è forte, gioca in casa e questa vittoria è importante. Mai mi sarei aspettato che vincesse col Bodo, per questo contro la Roma vedo una sfida che è cambiata ora”.