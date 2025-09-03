Hernanes: “Napoli, serve l’esterno sinistro! Al primo cross vero 1-0”

“Anche se vince, però zoppica”. Questo il pensiero espresso sul Napoli da Hernanes, ex centrocampista di Lazio ed Inter, che sui social ha fatto una sua video analisi della gara col Cagliari: Ci sono troppi giocatori per fare la stessa funzione. Lobotka e De Bruyne si sono trovati a fare la stessa funzione, la squadra zoppica perché manca qualcuno che dia profondità sulla sinistra.

Non va bene. Se il Napoli vuole giocare con De Bruyne, bisogna togliere Lobotka. Loro due non possono giocare insieme, infatti non a caso la prima volta che c’era uno sulla fascia, ha fatto il cross ed è arrivato il gol vittoria" ha concluso Hernanes..