Hernanes sicuro: "De Bruyne? Le cose adesso stanno cambiando"

L'ex centrocampista di Inter, Lazio e Juve, Hernanes, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. "De Bruyne? Lo vedo sempre più al centro di questo Napoli, sempre più nella squadra. Kevin è un calciatore illuminante. Nelle prime partite mi era parso troppo impegnato ad abbassarsi vicino alla sua difesa, questo è spesso il comportamento di chi non si sente ancora pienamente nella squadra e cerca di andarsi a prendere il possesso del gioco. Ma le cose stanno cambiando".

Come ha visto Conte? "Lui sa sempre come ottenere ciò che vuole. Sa cosa far fare alle sue squadre, sa come prepararle. Anche il Napoli sembra non fermarsi mai, non sentire la stanchezza fino all'ultimo minuto. Anche se lo vedo diverso rispetto a un anno fa. Non voglio dire che Conte mi sembra più rilassato, ma la sua comunicazione appare diversa rispetto al primo anno: oggi sembra avere meno nemici da aspettare al varco e più consapevolezza dei calciatori che ha. Anche se sa sempre come pungere: come nell'episodio della sostituzione di De Bruyne. Da allenatore esperto qual è ha saputo chiudere tutto in un attimo".

I brasiliani del Napoli? "Ho salutato Neres e Juan Jesus a Milano. Li ho visti benissimo. E David ha una grande occasione, con tutte le partite che ci saranno, per poter dimostrare il talento che è".