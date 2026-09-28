Allegri pensa al cambio modulo, Mele: "Era convinto del 4-3-3 o si è adattato alla società?"

Silver Mele analizza il momento del Napoli: l’identità è la parole chiave. E invita a non giudicare Max Allegri solo dall'atteggiamento in campo

Il giornalista Silver Mele, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha analizzato i temi attuali in casa Napoli. Di seguito le sue parole.

"Identità" è la parola chiave per risollevare il Napoli

"Devi credere in quello che fai. Se non credi totalmente fino in fondo in quello che fai... nel senso che magari hai una mezza idea, la segui finché le cose vanno benino e poi se cominciano ad andare male torni indietro. Questa via di mezzo non porta da nessuna parte. Allegri era convinto fino in fondo del 4-3-3 o era il tentativo di adattarsi al marchio tattico storico della società e della squadra?".

L'atteggiamento di Allegri è un tema

"Ascolto spesso il fatto di quest'atteggiamento scenico, la grinta... non è quello, credetemi. Nel 90% dei casi nessuno porta realmente sulla panchina come atteggiamento quello che è dentro lo spogliatoio, quello che è in allenamento. Ad esempio, voi vedete un Allegri così tranquillo e sereno, può darsi che all'intervallo di Napoli-Bologna abbia urlato e si sia fatto sentire, così come può darsi che a Firenze ha avuto delle esternazioni perché non gli era piaciuto l'atteggiamento della squadra. Ma questo non lo vediamo", le parole di Silver Mele a Canale 8.