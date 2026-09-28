Italia, Mancini: "Abbiamo giocato bene, alti e tenendo la palla. Su Raspadori..."

Roberto Mancini commenta il 4-1 dell’Italia sulla Turchia, elogia la prestazione degli azzurri e guarda già alla prossima sfida di Parigi

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 4-1 sulla Turchia. Di seguito le sue parole: "Giocavamo su un campo dove piove da un giorno, era normale ci fosse una reazione da parte loro. Raspadori? Faccio menzione di tutti, hanno fatto una grande partita, lui aveva un problema e lo abbiamo tolto per precauzione. La squadra ha giocato bene, alta, ha tenuto palla e ha imbucato. Dovevamo pensare a questa partita che era difficile, adesso dobbiamo recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa, poi penseremo a Parigi. Gli esordienti? Per essere la loro prima parita hanno fatto bene".

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