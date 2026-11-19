Conte: "Lukaku è diventato Lukaku perché lo cambiai! Gli sparavamo i palloni addosso..."

Antonio Conte racconta il rapporto con Romelu Lukaku e soprattutto come lo trasformò ai tempi in cui era l'allenatore del Chelsea.

Antonio Conte, ex allenatore del Napoli, ha raccontato il suo rapporto con Romelu Lukaku, risalente ai tempi del Chelsea, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Lukaku non era abituato a giocare spalle alla porta, quindi aveva una sola fase: quella della ripartenza. Per le caratteristiche che aveva, doveva diventare un calciatore completo. Mi ricordo i primi tempi veniva e diceva: 'Mister, io non sono molto portato a fare questa situazione in area, tenere palla, io devo attaccare la porta'. E io gli dissi che doveva diventare completo.

Con me c'era Vanoli nello staff e noi a fine allenamento, con una sagoma di gomma piuma, e con lo spara-palloni gli sparavamo i palloni forti, lui doveva stopparli, con Vanoli che gli andava forte da dietro con una sagoma altrimenti si faceva male. E Lukaku è diventato Lukaku per quello. Ha gamba, forza, velocità. Se te lo porti in area ti porti il gol in casa".