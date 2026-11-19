Kvaratskhelia: "Napoli? Subito capì fosse città unica! Kvaradona? Che pressione..."

"Avevo già giocato in diverse squadre e pensavo che non sarebbe stato niente di speciale. Ma quando arrivai lì, mi resi subito conto che era tutt'altro." Lo ha detto Khvicha Kvaratskhelia, ex azzurro, oggi al Psg, nella sua lunga intervista a GQ Magazine: "Il soprannome Kvaradona? Mi ha messo un po' di pressione. A Napoli Maradona è come un Dio. Essere paragonato a lui è un onore. Certo, è eccessivo. Ma i napoletani sono fatti così: è il loro modo di essere.

Li puoi anche incontrare donne di 90 anni che sanno tutto di calcio. Giocare lì ha solo aumentato la mia passione per lo sport. Quando mi hanno detto che il PSG era interessato a me, ho subito voluto andare. Nel frattempo, ho guardato le partite e ho visto la passione dei tifosi parigini. Volevo giocare per loro".