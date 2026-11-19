Conte: "Mai sceso a compromessi! Alla Juve dissi no, presero Diego e io facevo il 4-2-4..."

Le parole sulla Juve dell'ex allenatore del Napoli

Antonio Conte non scende a compromessi con nessuno. Neppure con la Juve. Lo ha rivelato proprio lui a Cronache di Spogliatoio svelando di quando poteva già sedersi sulla panchina bianconera dopo l'avventura al Bari: "C'era questa possibilità e ne parlammo col club. Entrai da allenatore della Juve in riunione, ma loro sapevano io giocassi col 4-2-4 e presero da poco Diego.

Mi chiesero come lo avrei fatto giocare, dissi come punta accanto a un centravanti nei due d'attacco. Bene, loro mi dissero che lui voleva giocare come trequartista col 4-3-1-2 e allora risposi che se Diego sceglieva i moduli, allora non faceva per me quell'esperienza. E così rifiutai la Juventus. E uscì dalla riunione che non ero più l'allenatore della Juve. Ma non scendevo a compromessi con nessuno".