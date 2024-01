Dazn, Marelli sui cori a Maignan: "Come accadde a Koulibaly, è una piaga”

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto a DAZN nel post-partita di Udinese-Milan, parlando dei cori razzisti rivolti a Mike Maignan

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto a DAZN nel post-partita di Udinese-Milan, parlando dei cori razzisti rivolti a Mike Maignan: "Dopo Inter-Napoli di dicembre del 2018, quando ci furono i cori razzisti nei confronti di Koulibaly, fu modificato il regolamento a febbraio 2019. L'arbitro può sospendere la partita in accordo con il responsabile d'ordine pubblico presente allo stadio.

Si diffonde un messaggio in cui si annuncia che in caso di reiterazione degli insulti razzisti, il responsabile d'ordine pubblico può sospendere la partita definitivamente. Ora è tutto in mano al giudice sportivo: è probabile che almeno un settore dello stadio dell'Udinese verrà chiuso per uno o due turni. Questo è un problema grave, una piaga, che non succede solo nel campionato italiano. È accaduto anche in Liga con gli episodi razzisti ai danni di Vinicius. La normativa italiana è molto rigida su questo, è all'avanguardia, come abbiamo visto questa sera. Ha funzionato la sospensione temporanea dopo la diffusione del messaggio, infatti non si sono reiterati i cori".