Gazzetta, Iaria sulla Superlega: "Sentenza epocale, niente più minacce di Uefa e Fifa"

© foto di Gaetano Mocciaro

A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuto Marco Iaria, giornalista “Superlega? Ieri c’è stata una sentenza epocale: per la prima volta in 60 anni è stato stabilito che la gestione monopolistica delle competizioni è contraria alle norme comunitarie della libera concorrenza. Se andiamo a leggere nel dettaglio la sentenza capiamo che il tema non è interrogarsi se la Superlega avrà successo oppure no perché d’ora in avanti il mercato del calcio sarà liberalizzato e quindi chiunque nel mondo, può creare un progetto e farselo finanziarie senza la minaccia di Uefa e Fifa nei confronti dei club interessati al progetto.

Ad esempio, nulla vieta al fondo arabo dell'Arabia Saudita di proporre una competizione mondiale per club alternativa a quella della Fifa da 10 miliardi. Il tema dell’affiliazione alla federazione è più tecnico, ma liberalizzando il mercato, il potere dei club cresce a dismisura. Credo che l’Uefa alla fine rinuncerà alla gestione commerciale che è poi quello che chiedono i club. I club vogliono attrarre il denaro in maniera superiore a quello che la Uefa riesce a fare”.