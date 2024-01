Rtl, Pacchioni su Samardzic: "Aggiunge talento e imprevedibilità, ma è un po' altalenante"

"La partenza di Zielinski, comunque, toglierà tanto anche dal punto di vista di esperienza e talento".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Paolo Pacchioni, RTL 102.5: "Il 2024 del Napoli dovrà svilupparsi cercando di limitare i danni. Sappiamo tutti che questa squadra non rende più come prima, ma bisogna fare pace con il passato ed evitare di piangersi addosso. Il Napoli deve salvare il salvabile: rientrare tra i primi 4 posti e fare bene nelle coppe. Fiorentina e Bologna non sono così affidabili da arrivare lì a fine maggio, quindi il Napoli deve farsi trovare pronto e compattarsi. Entrare nella prossima Champions è vitale per il quadro tecnico ed economico del club.

Samardzic? Porterebbe talento e una scossa agli azzurri. Kvara è stato determinante lo scorso anno, ma ha perso spinta e uno come Samardzic aggiungerebbe un nuovo tasso di imprevedibilità alla squadra. Dovrà essere bravo Mazzarri ad inserirlo nella maniera giusta. Certo il ragazzo è un po' altalenante, ma ha margini di crescita importanti. La partenza di Zielinski, comunque, toglierà tanto anche dal punto di vista di esperienza e talento. Ci sta però che ora vada a cercare spazio altrove, dopo essere stato fondamentale per tanti anni al Napoli. Zielinski ha più sostanza rispetto a Samardzic, ma Samardzic ha più estro rispetto a Zielinski.

Napoli poco sereno? Sì, lo si è visto contro il Monza nelle tante occasioni sprecati. La frenesia subentra quando squadre vincenti non riescono ad essere più tali. Bisogna mettere un punto e andare avanti, per il bene del Napoli".