Sky, Modugno: “Il gol di Raspadori può certificare l’inizio di una rincorsa”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero, ha parlato del successo del Napoli contro la Juventus: “La Juve ha disputato una gran partita, questo valorizza la prestazione e il risultato ottenuto dal Napoli. Mi piace pensare che da domenica la rincorsa sia cominciata e sia una cosa seria. La gara dei bianconeri è stata di grande solidità e con un calcio piacevole, la cosa è anche strana perché la Juve è stata sempre una squadra cinica. Il Napoli ha fatto una prestazione seria, si è comportato da squadra e ha dimostrato di essere in ripresa. A Napoli non esiste nulla che possa garantire l’immortalità calcistica più di un gol alla Juventus. Raspadori già lo scorso anno segnò il gol Scudetto, quello di questa stagione può certificare l’inizio di una rincorsa.

Calzona ha trovato una sintonia tattica e mentale con la squadra, perché i giocatori si riconoscono in ciò che stanno facendo. Garcia? Una scelta completamente sbagliata da ADL. Se da qui alla fine della stagione si vedessero risultati in crescendo come gioco e mentalità, sarebbe giusto dare continuità al lavoro dell’attuale allenatore. Sarebbe una bella storia di calcio da raccontare”.