Sky, Modugno su Popovic: "C'è rischio passi in sordina, ma sono investimenti importanti"

L'ultimo acquisto del Napoli si chiama Popovic, 18 anni, serbo, trequartista di grande talento. Ne ha parlato a Radio Marte il giornalista Sky Francesco Modugno.

"Popovic è un giovane dai grandi margini di crescita, con l’esperienza può crescere molto e il Napoli fa bene a girarlo al Frosinone. Il Napoli non fa tante operazioni del genere, c’è il rischio che passino un po’ in sordina ma sono investimenti importanti per il futuro. Anche Zerbin andrà al Frosinone, con cui è stato raggiunto un accordo: capisco che la partita con la Fiorentina abbia alimentato qualche riflessione ma è giusto che vada a giocare con maggiore continuità, il Napoli tra l’altro è ricco di esterni, quindi tenerlo qui potrebbe essere controproducente per il calciatore".