Sky, Modugno: "Traoré può recuperare condizione in tempi non troppo lunghi"

"Traorè- ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- è un gran bel progetto di giocatore. A Sassuolo ha fatto tutto: esterno e mezzala di grande dinamismo, ma il problema è che bisogna ritrovarlo.

Va 'riatletizzato': è stato fermo così tanto che avrà bisogno di tempo per ritrovare la gamba. Fortunatamente, è brevilineo e potrebbe recuperare in tempi non troppo lunghi. Ngonge? Ha fatto benino a Verona, a Napoli dovrà confrontarsi con una realtà diversa"