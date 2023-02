Ibrahimovic incorona Spalletti: "Merita lo scudetto, ha fatto tanto per il calcio italiano"

Così lo svedese ha parlato a Sportmediaset a margine della sfida giocata dal suo Milan contro l'Atalanta.

© foto di © DANIELE MASCOLO

Anche Zlatan Ibrahimovic riconosce i grandi meriti di Luciano Spalletti nella corsa scudetto del Napoli. Così lo svedese ha parlato a Sportmediaset a margine della sfida giocata dal suo Milan contro l'Atalanta.

"Stanno facendo molto bene a livello collettivo, hanno un grande allenatore che ha vinto trofei ma non ha mai vinto lo scudetto. Quest’anno può farcela. Lo merita, Spalletti ha fatto tanto per il calcio italiano, per un italiano vincere la Serie A è il massimo. Quest’anno è suo e del Napoli".