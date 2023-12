Il blaugrana Gamper: "Il Napoli può passare il turno, siamo una squadra normale"

Il professore universitario Daniel Gamper, nipote del fondatore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

© foto di www.imagephotoagency.it

Il professore universitario Daniel Gamper, nipote del fondatore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "Il sorteggio degli ottavi di Champions costituisce una buona opportunità di vincere e di passare il turno per il Napoli. Il mio Barcellona è in un momento non positivo, da quando non c'è Messi siamo diventati una squadra normale, per questo dico che possiamo essere eliminati dal Napoli. Non si giocherà neanche al Camp Nou ma nell'altro stadio che non ci sta portando neanche fortuna, non possiamo fare affidamento sulla pressione del tifo, siamo meno della metà della capienza del Camp Nou, e c'è distanza rispetto al campo.

La minore capienza dello stadio Olimpico di Barcellona vuol dire anche che ci sarà minore spazio per i tifosi del Napoli per un settore ospiti meno ampio. Un peccato anche per i tanti partenopei che conosco e che vivono qui a Barcellona. Speriamo possano essere, in ogni caso, due sfide spettacolari".