Il Ceo di Dazn: "Una grande soddisfazione, siamo gli unici a trasmettere il Mondiale in 3 paesi"

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Mondiale 2026 trasmesso solo su Dazn con tutte le partite dalla prima alla finale di metà luglio. Grande soddisfazione per Shay Segev, CEO di Dazn

"Sì, è una soddisfazione enorme per il nostro gruppo essere l'unico official broadcaster al mondo a trasmettere il Mondiale in tre Paesi". Parole di Shay Segev, CEO di Dazn intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport. "Questo vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato riconosciuto e che Dazn è diventato il partner di riferimento sia per i principali diritti sportivi globali sia per le competizioni domestiche più importanti. Italia, Spagna e Giappone sono tre mercati importanti per Dazn, con una cultura calcistica radicata. Vogliamo essere riconosciuti - prosegue - come la piattaforma globale dello sport e la Coppa del mondo è la massima espressione del calcio internazionale. Non possiamo che andarne fieri"

Da sottolineare l'aggiunta di Fifa+, il grande archivio del calcio mondiale che fornisce una serie infinita di contenuti calcistici: "È un segnale forte della nostra crescente reputazione come partner di riferimento per i più grandi detentori di diritti al mondo. Fifat era già una piattaforma straordinaria con contenuti unici e una storia incredibile da raccontare. Dazn ha "offerto" qualcosa che nessun altro poteva offrire: una piattaforma già su larga scala, un pubblico sportivo già coinvolto, una tecnologia di proprietà e, soprattutto, la capacità di creare sinergie tra sport diversi per far crescere il pubblico. Insieme stiamo creando la più grande community di appassionati di calcio al mondo"