Il doppio ex Giaccherini: "Conte mio papà calcistico, ha già deciso il futuro con ADL"

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Emanuele Giaccherini, doppio ex di Napoli e Bologna, nel giorno della partita ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica

Emanuele Giaccherini, doppio ex di Napoli e Bologna, nel giorno della partita ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Conte? Onestamente non so quale sarà il suo futuro. Considero Conte il mio padre calcistico e mi auguro scelga il meglio per la sua carriera e per la sua vita. Ma ripeto, per me lui e De Laurentiis sono già d'accordo sul da farsi".

Lei ha giocato sia per il Napoli che per il Bologna. A chi è più legato?

"Dal punto di vista calcistico sicuramente al Bologna. È stata una delle mie migliori stagioni ed è stato il preludio della mia partecipazione agli Europei con l'Italia proprio con Conte commissario tecnico. Dal punto di vista umano e della vita quotidiana, a Napoli ho ancora tantissimi amici. La bellezza della città e il calore della gente mi hanno reso meno amara la parentesi professionale in maglia azzurra".