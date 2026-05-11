Malagò nicchia: "Presidenza Figc? Se avessi novità le avrei già comunicate”

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“Se avessi novità che vi interessano le avrei già comunicate”. Giovanni Malagò, intercettato in occasione della presentazione di Piazza di Siena, l’evento ippico di Roma, non scioglie le riserve sulla sua candidatura alla presidenza della FIGC: “Avevo promesso che, per correttezza e rispetto, avrei atteso che le componenti incontrate si pronunciassero. C’è ancora tempo, mi sembra fino a mercoledì sera”.

Risolta anche la questione ineleggibilità?

“È sempre la stessa domanda… Non rispondo a cose a cui non c’è motivo che io debba rispondere”.

Settimana calda tra derby, Coppa Italia e tennis…

“Beh, è qualche anno che l’area del Foro Italico, che conosciamo bene, ospita eventi di campionato e la finale di Coppa Italia in mezzo alla settimana del tennis. Può succedere, serve buon senso e che qualcuno faccia un passo indietro. Non penso che arroccarsi su certe posizioni faccia l’interesse di tutti. Oppure, visto che in tanti sono bravi a dire cosa non si deve fare, che si acceleri sugli stadi”.

Ogni anno però c’è un po’ di confusione.

“Ma i calendari mi sembra che siano competenza della Lega, ci manca solo che risponda io nemmeno candidato alla Federcalcio. È vero che c’è questo discorso della contemporaneità del tennis, le problematiche mi sembra nascano dal fatto che non ci potesse essere questa esigenza, dato che giocando la Lazio mercoledì non si gioca di sabato. Speriamo che ci si metta in condizione il prossimo anno di non doverne riparlare, ma è un tema della Lega”.