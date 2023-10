Il nuovo Proc. di Napoli: "Ho rifiutato biglietti stadio da ADL, guadagno 7mila euro ed è giusto paghi"

Domani a mezzogiorno Nicola Gratteri, 65 anni, presta giuramento al Tribunale di Napoli e si insedia a capo della Procura

Domani a mezzogiorno Nicola Gratteri, 65 anni, presta giuramento al Tribunale di Napoli e si insedia a capo della Procura più grande d’Italia. Nella sua intervista al Corriere della Sera afferma.

È vero che ha rifiutato i biglietti per lo stadio che le aveva fatto recapitare De Laurentiis?

"Ho detto ai miei di ringraziare, ma non sono mai entrato in uno stadio, quindi ho chiesto di restituirli".

Avrebbe potuto regalarli.

"Chi deve andare alla partita paga il biglietto. Un magistrato guadagna bene".

Lei quanto guadagna?

"Io guadagno 7.400 euro".