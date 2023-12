Il talent scout Lavecchia su Samardzic: "Se il Napoli lo prende fa un grande colpo"

Ospite anche lui alla trasmissione 'Calcio Weekend', in onda su Sportitalia, è intervenuto Luigi Lavecchia, ex calciatore e talent scout.

L'importante è adesso ripartire.

La Juve? Allegri come sempre gioca con undici dietro la linea, probabilmente è la miscela giusta. Oggi ho visto Vlahovic molto in palla, Lukaku forse lo abbiamo sopravvalutato: la sua grande stagione l'ha fatta con Conte, l'anno scorso non bene tranne che nell'ultima parte. Forse tutti pensano che Lukaku possa risolvere le partite, non è così.

Samardzic? Se il Napoli lo prende fa un grande affare, giocatore molto offensivo".