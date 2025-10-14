Ilicic: "Con i fiorentini ho chiuso. Per loro ero scarso...sul serio? 4º e non bastava"
Josip Ilicic si è raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha parlato degli anni d'oro e degli anni difficili, del Napoli con cui c'era l'accordo e anche del difficile rapporto con i tifosi della Fiorentina.
Gli anni di Firenze come sono stati?
“Complessi. Mi dispiace dirlo, ma coi fiorentini ho chiuso. Mi hanno sempre criticato facendo leva su quanto fossi stato pagato, ma in quattro anni sono stato due volte il miglior marcatore e il miglior assistman. Ero scarso? Sul serio? Siamo arrivati quarti e non bastava. Abbiamo fatto una semifinale di Europa League… e non bastava. Anche lì resta il rimpianto di aver perso una finale di coppa. Detto questo, ho ancora casa a Firenze, città top. Ogni tanto la mia famiglia ci va”.
