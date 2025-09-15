Impallomeni esalta Allegri: "Si è inventato una 'Contata', può fare molto bene"

L'ex calciatore e oggi giornalista Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha detto la sua sulla lotta al vertice in Serie A: "Il Milan mi è piaciuto, abbiamo visto un Allegri alla Conte, ha messo diversi centrocampisti di qualità, Gimenez prima punta. Allegri ha preso in mano la situazione, si è inventato una 'contata', come i suoi Fab Four. Credo che se gioca così, col recupero di Leao, può fare molto bene".