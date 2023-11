Improta ci crede: “Questo Napoli con Mazzarri può ancora vincere lo scudetto!”

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mazzarri? Sono contento di vederlo di nuovo sulla panchina del Napoli, anche se il suo gioco non mi entusiasmava molto. Certo, mi piacevano le sgroppate di Lavezzi e quell’entusiasmo dell’epoca, io sono convinto che lui saprà adattarsi di nuovo ai colori azzurri. Lavorerà molto sulla testa dei singoli, per far tornare quella convinzione personale come l’anno scorso. Per me, questo Napoli con Mazzarri può ancora vincere lo scudetto.

Garcia? Qualcuno crede che noi ex critichiamo per invidia o per altri motivi, ma non è così. Noi diciamo le nostre verità che poi sbocciano sotto gli occhi di tutti. In questo Napoli manca un po’ di napoletaneità, perché un calciatore che conosce da sempre la piazza potrebbe dare consigli alla società e fare da collante. Un ex calciatore in società potrebbe essere davvero un qualcosa in più per aiutare la squadra e la società a crescere. Chi come noi spera nelle vittorie e nel divertimento di questa squadra, saprebbe dare quell’aiuto che servirebbe per remare tutti dalla stessa parte.

Il ventennio di De Laurentiis è da elogiare, perché se non ci fosse stato Maradona questo Napoli non avrebbe vinto prima lo scudetto. Senza nulla togliere ai ragazzi dei primi due tricolori, ma Diego era riuscito a fare qualcosa di straordinario all’epoca. Invece adesso i meriti sono di tutti e soprattutto della società”.