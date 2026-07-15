Improta promuove Allegri: "È un vincente. Ho grande fiducia nel suo Napoli"

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Improta elogia Allegri e annuncia la sua presenza alla festa del Centenario del Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l'ex azzurro Gianni Improta: "Impressioni su Allegri? È stato sintetico in conferenza, pragmatico, come il personaggio. Mi è piaciuto. Ha riconosciuto l'organico importante del Napoli e si renderà conto man mano da vicino. Io ho tanta fiducia in Allegri. È un vincente.

Sono stato da Vinicio. Gli ho ricordato che quando ero dodicenne sapevo dove abitasse. Dopo la scuola correvo per andare da lui, perché si allenava al Vomero. Sapeva della mia abitudine, mi salutava sempre con un sorriso smagliante. Vinicio per me è stato tutto della storia del calcio Napoli. Quando diventò allenatore, non poté trattenermi in rosa perché Ferlaino già aveva una trattativa avviata. Ma mi volle subito quando tornò sulla panchina del Napoli. Fui il suo primo acquisto.

Favasuli? Mi piaceva molto Liberali dal Catanzaro. Chi scova questi calciatori importanti è Ciro Polito, con cui ho lavorato insieme e ho vinto insieme. È un competente. Favasuli può ben figurare in Serie A. Qualche altro anno in Serie B a livelli grossi, poi si può portare a Napoli. Manna ha tanto da lavorare, non è semplice di parlare di arrivi.

Se ci vediamo il 31 luglio alla festa del centenario? Sono stato convocato dagli ultras per il 31 luglio, ci divertiremo. Sarò un Ultrà. Il Napoli è l'amore di tutti".