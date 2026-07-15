Presentazione Allegri, Fabbroni: "Qualcosa l'ha detta: vuole vincere nel Centenario"

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Fabbroni analizza Allegri e il Napoli: il Centenario parte con un calendario subito impegnativo.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "La Spagna è la squadra più squadra dei Mondiali, per insieme di giocatori talentuosi e giocatori di fatica. La Francia invece è una squadra molto particolare da vedere, ma si è squagliata. La Francia ha tanti talenti, è una sorta di globetrotters del calcio.

Inghilterra-Argentina? Gli inglesi sono temibili. Arrivano abbastanza bene a questo appuntamento. È una partita non partita.

La conferenza di Allegri? Qualcosa l'ha detta. Ha detto che voleva vincere qualcosa nell'anno del centenario. In grande spolvero De Laurentiis. Per me è molto meglio che Allegri sappia già che allena una squadra in una città che non ha altre squadre. Una città che diventa Meridione, Continente. E la squadra ha già vinto. Il confronto è immediato con il passato di Conte. Il Napoli parte con ostacoli alti. Le prime giornate sono molto determinanti, daranno subito cosa sarà questa squadra. Quando gli ostacoli sono alti e sono importanti, lì viene fuori il meglio".