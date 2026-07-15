Presentazione Allegri, Bucchioni: "Straordinario e onesto in una risposta"

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Bucchioni applaude Allegri e indica la Spagna come favorita per la vittoria del Mondiale.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: "La conferenza di Allegri? È proprio questo. Il personaggio è quello che sa tenere la scena, è stato bravissimo al Teatro San Carlo. Poi l'apice l'ha raggiunto sugli Scudetti vinti con la Juventus. Era lui ad averli "rubati". È stato straordinario nella risposta. E anche intellettualmente onesto, perché il Napoli l'aveva vinti sul campo quegli Scudetti con Sarri.

Maldini e Leonardo? Mi è piaciuta questa scelta della FIGC. Leonardo conosce benissimo il calcio italiano. Maldini ha vinto da calciatore, ha vinto con il Milan anche da dirigente. Siamo a livelli altissimi. Non tutti gli ex calciatori sono portati a diventare dirigenti. Si è portato Leonardo con il quale ha piena sintonia. Mi sembra una coppia che sulla carta è quella giusta. Vedremo cosa faranno, perché questo è uno dei grandi temi.

La scelta del CT? È venuto fuori il nome di Guardiola, chi non lo prenderebbe. Fece anche una scelta contro tendente quando andò a giocare a Brescia per giocare con Baggio. L'ultimo nome fatto è Pirlo. Ho delle perplessità. Ma siccome ci sono Leonardo e Maldini, conoscono il calcio, vorrà dire che avranno fatto delle analisi. Ci fidiamo di Maldini, lasciamolo lavorare. Io avrei preso Conte.

Ma ci vuole più coraggio. Francia? Si è passati dalla Rivoluzione all'involuzione. Una squadra presuntuosa, a partire dall'allenatore. La Spagna chiudeva linee di passaggio, non lasciava spazio ai quattro attaccanti. Deschamps ha fatto un errore clamoroso. L'avversario va studiato. La Francia era più forte sulla carta, ma non si vince a prescindere. Digne messo a marcare Yamal...Senza raddoppi, senza protezione, fuori Kone...La Spagna è una squadra vera. Tutti si aiutano, hanno un unico obiettivo. Senza prime donne, anche con Yamal che per infortunio è stato un giocatore normale. Ha subito solo un gol finora. La squadra è solida, può anche vincere il Mondiale. Inghilterra-Argentina la vedo più equilibrata. Gli inglesi hanno dimostrato solidità".