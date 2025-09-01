Podcast Incocciati: "Hojlund deve essere un riferimento, altrimenti il Napoli avrà un problema"

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan su Dovbyk:

"Il Milan sta navigando a vista. Credo che non ci siano grandi nomi in giro da Milan. Dovbyk? E' bravo ma non è al livello di una squadra che sta cercando di tornare prepotentemente in Europa per vincere. Non sono molto convinto. Sono ripieghi questi. Per me la Roma non è contenta di Dovbyk, se vuole darlo via. E quindi andrebbe bene per il Milan? Non ci guadagnerebbe nessuno da uno scambio. Non sono la felicità di entrambe le squadre. E anche cambiando squadra, non credo cambierà di molto la situazione. Non si può dire che farebbero un affarone".

E Zaniolo all'Udinese?

"Potenzialmente è quello che ha nelle corde tanto da dare, ma non riesce ad esprimersi per altri motivi. Ha compromesso il suo cammino per il suo carattere, ma è un giocatore che ha grandi possibilità dal punto di vista tecnico e fisico. A me piace, ma non basta essere bravi se poi non sai gestire le emozioni e i rapporti quando serve. E lui pecca in questo".

Napoli, Hojlund con che testa arriva?

"Non so, ma certamente ha già frequentato il nostro campionato e sa quanto sia importante dimostrare. Non credo che si faccia prendere dall'emozione, è abbastanza freddo per entrare nel ruolo, la speranza è che possa veramente fare bene, perché il Napoli ha necessità lì davanti. Senza un punto di riferimento importante lì davanti diventa problematica la situazione".

Vlahovic deve essere titolare nella Juventus?

"Non lo so. Fa gol quando entra dalla panchina, fossi il tecnico manterrei la stessa formula. Darei un'altra opportunità a David, sapendo che Vlahovic quando entra fa gol".