Infortunio Anguissa, ex fisioterapista Napoli: "Dico una cosa sul recupero"

Infortunio di Anguissa in primo piano in casa Napoli. Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Bisogna capire dove è la lesione che ha rimediato Anguissa, questa cosa può alterare le settimane di lavoro per far si che il giocatore recuperi. Sei o otto settimane possono essere sufficienti per il recupero, bisognerà poi capire quando il giocatore sarà pronto per giocare e questo è un altro tema.

Tanti infortuni? In molti parlano di partite ravvicinate, ma ci sono state anche in passato: le variabili per determinare un infortunio sono tante. I carichi di lavoro possono influire, una cosa molto importante è la prevenzione e per prevenire un infortunio bisogna tenere conto di tante situazioni”.