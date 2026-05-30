Infortunio Gilmour, ct Scozia: "Sono preoccupato al 100%, attendiamo gli esami"

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Scozia in ansia per Gilmour: esami al ginocchio, pronto Fletcher.

Brutte notizie per la Scozia e per il Napoli. Billy Gilmour è stato costretto a lasciare il campo zoppicando durante la sfida amichevole contro Curaçao, vinta dagli scozzesi per 4-1 a Hampden Park. Il centrocampista ha accusato un problema al ginocchio destro dopo aver subito alcuni interventi duri nel corso del primo tempo, destando immediatamente preoccupazione nello staff tecnico e medico della nazionale. Nelle prossime l'azzurro si sottoporrà a una risonanza magnetica che chiarirà l'entità dell'infortunio e stabilirà se potrà prendere parte al Mondiale, competizione che la Scozia attende da ben 28 anni. Qualora il Gilmour non dovesse recuperare in tempo, il commissario tecnico potrebbe valutare la convocazione del giovane Tyler Fletcher, talento diciassettenne del Manchester United e figlio dell'ex capitano scozzese Darren

Il ct della Scozia, Steve Clarke, si è detto preoccupato: "Abbiamo perso Billy e al momento non sappiamo ancora quanto sia grave la situazione. Penso che stasera andrà al matrimonio di sua zia. Ovviamente verrà sottoposto a un controllo durante la notte e incrociamo le dita affinché stia bene. Sono preoccupato al 100%. Si è fatto male nel placcaggio e poi ha preso la decisione di uscire, il che dimostra che sapeva benissimo che non era la cosa giusta da fare. Non ci resta che aspettare e vedere, non ha senso fare ipotesi o pensare al peggio, aspettiamo di sentire cosa dicono i medici."