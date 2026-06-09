Inter, ds Ausilio ammette: "Scudetto Napoli ha inciso sul 5-0 in finale Champions"
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Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato a Supernova, Podcast, e ha parlato del ko in finale di Champions col Psg nel 2025: "Siamo arrivati male all'ultima settimana. Male perché avevamo perso uno scudetto al novantesimo della penultima con la Lazio. E quello mentalmente non ci ha aiutato. Moralmente non siamo arrivati nelle migliori condizioni ad affrontare un colosso come il Psg. Non è stato bello perdere così, ha deluso tutti noi, è come se non l'avessimo manco giocata quella partita".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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