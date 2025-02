Inter, Inzaghi a Sky: "Al Maradona non sarà decisiva. E non dimenticate Atalanta e le altre!"

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, parla a Sky Sport della Champions, della prossima sfida al Napoli del Maradona in programma sabato 1 marzo alle 18 ma anche del recente ko contro la Juventus: "Sicuramente tutte le sconfitte fanno male. Per come è andata la partita, quella contro la Juventus è stata una brutta sconfitta. Ci servirà senz’altro per migliorarci. Preoccupazione per i tre ko in quaranta giorni? Non ancora. Perché se andiamo ad analizzare queste sconfitte i miei ragazzi hanno sempre creato tantissime palle gol. Poi bisogna sempre considerare il tipo di avversario e anche il fatto che certe partite non si riesce a vincerle per questioni di centimetri. Anzi, a volte si finisce addirittura per perderle".

All'orizzonte c'è il Napoli.

"Sicuramente è una partita importante, ma decisiva ancora no. Con 12 partite ancora da giocare mi sembra presto. Di certo sarà una gara chiave per tutt'e due le squadre. Conte? Non lo vedo un confronto tra due allenatori, quanto un confronto tra due ottime squadre, che stanno facendo un buon percorso. Non dimenticherei anche l'Atalanta e le altre squadre impegnate nella lotta Champions, che sono lontane solo 8-9 punti e dopo il mercato invernale stanno recuperando terreno".

Come si può invertire la rotta negli scontri diretti? Sono il vostro tallone d’Achille quest’anno in campionato.

"Lavorando di più e meglio sui dettagli. Quest'anno il trend negli scontri diretti è inferiore rispetto alla stagione scorsa, è inutile negarlo. Però sono convinto che, tolto il derby d’andata a settembre, nei big match finora abbiamo fatto complessivamente ottime gare".

Nessuna vittoria e solo due punti raccolti nelle quattro sfide con Juventus e Milan. Cosa le fa pensare?

"Che negli scontri diretti dobbiamo invertire la tendenza, come dicevamo prima. Dobbiamo cercare di fare meglio. Però ribadisco, in queste sfide la squadra ha sempre creato tanto. Sono tranquillo".

Quest'Inter può vincere un trofeo?

"È l'auspicio e l'augurio. Quel che posso dire è che lotteremo su tutti i fronti, come sempre fatto nelle stagioni passate. Ci piace giocare tanto ed essere protagonisti".