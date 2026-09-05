Politano a Dazn: "A nessuno piace perdere! Dispiaciuti per McTominay"
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Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal big match con l'Inter: "Anche al mister non piace perdere, oggi fortunatamente abbiamo un big match da affrontare e possiamo rifarci alla grande".
Quando vi dispiace per McTominay?
"Dispiace per Scott, perché è un giocatore fondamentale, ma abbiamo i giocatori per rimpiazzarlo e oggi cercheremo di vincere anche per lui".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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