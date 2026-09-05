Vergara debutta a San Siro, Maicon: "Se farà bene, diventerà grandissimo"

vedi letture

Esordio di fuoco a San Siro per Vergara: Maicon incorona il giovane talento del Napoli

La sfida d'alta quota tra Inter e Napoli regala una storia nella storia: il battesimo di fuoco per Antonio Vergara nello stadio Giuseppe Meazza. Il giovane centrocampista azzurro, che finora non aveva mai collezionato nemmeno un minuto sul prato di San Siro, viene lanciato da Massimiliano Allegri direttamente nell'undici titolare per il match clou della giornata. Una scelta coraggiosa e di grande personalità per una partita carica di tensione e dal peso specifico enorme per le ambizioni di vertice di entrambe le formazioni.

Le parole dell'ex nerazzurro Maicon: "San Siro dà pressione, ma lui è già grande"

Sulla scelta di schierare dal primo minuto il classe 2003 si è espresso anche una leggenda nerazzurra come Maicon. Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio, l'ex terzino dell'Inter ha sottolineato l'importanza e l'impatto di un simile esordio: "Se farà benissimo oggi diventerà un grandissimo calciatore perché questo stadio ti fa sentire tanta pressione". Il brasiliano ha poi aggiunto parole di grande stima nei confronti del talento partenopeo: "Ora ha un'opportunità importante per fare bene. Ma per me lui è già adesso un grande giocatore". Investitura pesante per Vergara, chiamato a dimostrare il proprio valore nella cornice più prestigiosa e difficile del calcio italiano.