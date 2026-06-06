Inter, Marotta: "Non si possono più fare i confronti con Maradona e Pelé"
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Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport rispondendo a una domanda su Mourinho
Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport. Il numero 1 nerazzurro ha citato Diego Armando Maradona:
Mourinho ha detto a Sportweek che nessuno di questa squadra di Chivu giocherebbe nella sua Inter...
«È un suo pensiero. lo credo che i ragazzi che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia siano grandi atleti e siano tutti campioni. Per me non è giusto come non è giusto confrontare atleti di epoche diverse come Maradona e Pelé. Il calcio è cambiato, continuerà a cambiare».
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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