Inter, Marotta: "Siamo squadra da battere, dobbiamo confermarci. Sul Napoli..."
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"Napoli nostra principale rivale? Non ci sono solo loro e non ci siamo solo noi. C'è una griglia di squadre con Roma, Juventus e altre che non voglio dimenticare e poi l'outsider Como. Quindi il verdetto finale è molto indeciso". Così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Napoli.
"Noi abbiamo una certa consapevolezza ma ripetersi è sempre più difficile, ma al centro di tutto ci siamo ancora noi. Per rimanere nella storia bisogna capire di non aver fatto ancora niente. Servono anche quelle motivazioni mentali che quest'anno dovranno accompagnarsi in modo concreto visto che siamo la squadra da battere e quindi dobbiamo confermarci".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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