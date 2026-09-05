Manna a Dazn: "Non fasciamoci la testa se oggi non arriveranno punti"

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Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato a Dazn prima di Inter-Napoli: "Il primo tempo di Genova è stato complicato e non eravamo in formissima ma poi siamo usciti alla distanza. Col Como abbiamo fatto una partita diversa, prima aspettandoli e poi nel secondo tempo attaccando e provando a fare risultato anche coi cambi. Purtroppo abbiamo fatto errori che non ci competono. Ma questo gruppo è maturo e deve ritrovare determinazione e cattiveria. Siamo sicuri che cresceremo. Non dobbiamo fasciarci la testa se oggi non faremo punti, questo è un campo difficile e faremo come sempre la nostra partita".

"Tempi di recupero McTominay? Ci sono 28 giorni per l'idoneità sportiva perché prenderà farmaci anticoagulanti vietati. Per due settimane deve stare a riposo, poi riprende l'attività agonistica senza contatti. Quindi al contrario di quello che ho letto, i tempi sono questi, poi magari il ragazzo sarà in ritardo di condizione o ci saranno complicazioni, questo lo vedremo strada facendo. Ma per questo abbiamo scelto questo momento per l'intervento così c'è la sosta per averlo ad ottobre quando ci saranno nove partite".

"Rinnovo McTominay? Lui ha detto se non sa se rinnoverà ma perché non è questo l'argomento principale del momento. Ha due anni di contratto ancora, lui vuole rinnovare e anche noi, però le cose vanno fatte coincidere e non sempre è semplice. Però noi ci stiamo provando".