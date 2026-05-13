Inter, Marotta: "Stella d'argento? Non la metteremo, l'importante è vincere la Coppa Italia"

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"E' lo scudetto di Chivu e della squadra, Chivu ha recitato un ruolo importante e ha dimostrato qualità che non possono che migliorare".

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Che emozioni ci sono?

"Una finale è sempre un momento di grande emozione e che ripaga i sacrifici fatti. Crediamo in questa competizione e abbiamo la speranza di conseguire la decima vittoria che porterebbe metaforicamente a un'altra stella. La squadra è motivata al punto giusto".

Metterete la stella sulla maglia?

"No, sinceramente il regolamento non lo prevede neanche. L'importante è vincere ed è sempre qualcosa di luccicante, anche se metaforica".

L'aspetto che le è più piaciuto in stagione?

"Da qualche anno questo gruppo insieme, è passato tra vittorie e sconfitte ed è cresciuto in mentalità. I ragazzi sono diventati uomini e sono capaci di recitare un ruolo importante".

Squadra dal rendimento più equilibrato grazie a Chivu.

"E' lo scudetto di Chivu e della squadra, Chivu ha recitato un ruolo importante e ha dimostrato qualità che non possono che migliorare. Quando affronti squadre che giocano la partita dell'anno, è più difficoltoso del normale",