Inter, Marotta: "Stella d'argento? Non la metteremo, l'importante è vincere la Coppa Italia"
Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della finale di Coppa Italia contro la Lazio.
Che emozioni ci sono?
"Una finale è sempre un momento di grande emozione e che ripaga i sacrifici fatti. Crediamo in questa competizione e abbiamo la speranza di conseguire la decima vittoria che porterebbe metaforicamente a un'altra stella. La squadra è motivata al punto giusto".
Metterete la stella sulla maglia?
"No, sinceramente il regolamento non lo prevede neanche. L'importante è vincere ed è sempre qualcosa di luccicante, anche se metaforica".
L'aspetto che le è più piaciuto in stagione?
"Da qualche anno questo gruppo insieme, è passato tra vittorie e sconfitte ed è cresciuto in mentalità. I ragazzi sono diventati uomini e sono capaci di recitare un ruolo importante".
Squadra dal rendimento più equilibrato grazie a Chivu.
"E' lo scudetto di Chivu e della squadra, Chivu ha recitato un ruolo importante e ha dimostrato qualità che non possono che migliorare. Quando affronti squadre che giocano la partita dell'anno, è più difficoltoso del normale",
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Pisa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro