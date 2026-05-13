Pres. Serie A: "Nessun ultimatum per il derby di Roma. Entro domani dobbiamo sapere la data"

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"Con mezz'ora in più o un'ora. se il tennis ci verrà incontro, credo che si possa giocare di domenica e non di lunedì".

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset tornando sul caos relativo alla programmazione della trentasettesima giornata di Serie A: "Abbiamo accolto l'invito del ministro Piantedosi facendo il possibile, come Lega, per anticipare mezz'ora inizio del derby. Ci auguriamo con questo nostro piccolo passo di avere più tempo per far defluire il pubblico, magari guadagnando un'altra mezz'ora dal tennis, che potrebbe posticipare di trenta minuti l'inizio della finale degli Internazionali. A nostro avviso sarebbero comunque bastate due ore e mezzo per far uscire tutti dallo stadio ma il prefetto, a quanto pare, non crede che basti. Con mezz'ora in più o un'ora. se il tennis ci verrà incontro, credo che si possa giocare di domenica e non di lunedì. Dobbiamo avvisare le squadre a breve, non facciamo ultimatum ma dobbiamo saperlo il prima possibile. Massimo domani dobbiamo saperlo, dovevamo saperlo ieri, oggi al massimo, ma non è stato così".

Cosa pensa della finale di Coppa Italia?

"L'evento è importantissimo, ci saranno 150 broadcater in tutto il mondo e anche noi della Lega abbiamo lavorato, insieme alle tv, per rendere questo trofeo interessante. Credo che il format sua perfetto".

Malagò oggi ha presentato la candidatura come presidente della FIGC. Sarà sfida con Abete, cosa pensa?

"Sono due profili importanti, la Serie A ha scelto Malagò, per quello che ha fatto in passato. Lo sosterremo e ci suguriamo che possa vincere, per riformare il calcio italiano".