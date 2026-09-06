Meret alla CBS: “Ecco cosa ci ha detto Allegri… ma è un grande peccato”
Alex Meret, portiere del Napoli e protagonista con diversi salvataggi nella gara contro l'Inter di ieri pomeriggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CBS Sports dopo Inter-Napoli 3-2:
"Penso che l'ultima mezz'ora potevamo fare meglio, in vantaggio di due gol poi sicuramente tornare a casa con zero punti è un grande peccato. Dobbiamo migliorare su alcuni dettagli che ci hanno portato a prendere questi gol, qualche disattenzione, però c'è da tenere le cose positive, rialzare la testa subito perche il campionato è lungo e difficile e vogliamo riprendere al meglio già dalla prossima. Cosa ci ha detto Allegri? Al 45' di continuare a testa alta ciò che stavamo facendo, siamo rientrati e siamo andati in vantaggio. A fine partita niente di particolare, ne riparleremo sicuramente e analizzeremo cosa non è andato durante la partita".
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