Ferrè: "Atteggiamento preoccupante dopo i gol fatti! Il Napoli si abbassa e subisce"

L'analisi a Cronache di Spogliatoio: "Napoli paradossale: bene davanti, ma non sa difendersi basso. E dopo i gol si abbassa"

Il successo contro il Bodø/Glimt ha permesso al Napoli di conquistare i primi punti in Champions League, ma la prestazione degli azzurri continua a lasciare qualche interrogativo soprattutto nella gestione dei momenti della partita. Stefano Ferrè, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha analizzato quanto mostrato dalla squadra di Massimiliano Allegri. "Questa vittoria ha mostrato un Napoli paradossale: bene davanti, male nel blocco basso. Offensivamente ha fatto vedere i numeri che ha, anche trovando l'intesa fra De Bruyne e McTominay".

Ferrè: "Preoccupa l'atteggiamento del Napoli dopo i gol"

Il problema principale, secondo Ferrè, riguarda però la fase difensiva e soprattutto l'atteggiamento assunto dagli azzurri una volta passati in vantaggio: "C'è una cosa preoccupante: il Napoli non sa difendersi bene in blocco basso, che è sempre stata la specialità di Allegri. Quello che preoccupa è l'atteggiamento dopo i gol fatti: appena segna, si abbassa di 20 metri e subisce".