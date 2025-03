Inzaghi a InterTv: "Buon 1T, nella ripresa sofferto gli infortuni. Siamo primi..."

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli: "È stata una partita dura e difficile, abbiamo messo in campo tutto quello che abbiamo in questo momento. Ho un grande gruppo, disponibile. Siamo primi in classifica e poi vediamo cosa succederà. Siamo l’Inter e cercheremo di correre fino alla fine. I ragazzi hanno messo in campo un’ottima prestazione. Abbiamo giocato secondo me un buon primo tempo, nel secondo tempo abbiamo sofferto gli infortuni. In questo momento siamo pronti a tutto”.

Come ha visto la partita dalla panchina?

“Le due squadre hanno dato tutto quello che avevano, sono stato ammonito quando il gioco era fermo e ho detto due-tre cose ai giocatori in campo e non si poteva fare”