Italia, Bonucci: “Ci sarà da difendere in blocco basso, ma senza perdere nostra identità”

Bonucci presenta Italia-Francia: serviranno lavoro di squadra e attenzione, senza rinunciare all'identità costruita da Mancini.

Leonardo Bonucci, membro dello staff del ct dell'Italia Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni della Rai a pochi minuti dalla sfida di Nations League contro la Francia. L'ex difensore azzurro ha presentato il difficile confronto con i francesi, soffermandosi sulle scelte della Nazionale e sull'atteggiamento che servirà per affrontare una squadra particolarmente pericolosa sul piano offensivo.

Eri in campo quando avete battuto qui la Spagna.

"Ce lo ricordavamo ieri, gradi ricordi e speriamo di fare bene anche stasera".

Le scelte?

"Dare continuità al centrocampo e lunedì c'è un'altra partita dove serviranno freschezza ed esperienza. Loro difenderanno alti, ci sarà modo di attaccare la profondità con gli esterni".

Come l'avete impostata?

"La nostra filosofia deve essere sempre la stessa. Ci sarà da difendere in blocco basso, ma senza perdere la nostra identità. E' un percorso, serve pazienza e migliorare".

Come si contrasta l'attacco francese?

"Lavorando di squadra, ci sarà da soffrire e servirà attenzione".